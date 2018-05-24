تراجعت أسعار الدولار ، من أعلى مستوياته أمام سلة من العملات، وارتفعت أسعار الذهب.

وفسر مستثمرون محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي على أنه لا يشير إلى زيادات سريعة في أسعار الفائدة، بحسب وكالة “رويترز”.

وكشف محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي، أن معظم صانعي السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي يعتقدون أن زيادة أخرى في أسعار الفائدة ستكون مبررة “قريبا”، إذا لم يطرأ تغيير على آفاق الاقتصاد الأمريكي.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1293.49 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول بالسوق الأمريكي، بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ الخامس عشر من مايو/ أيار عند 1297.84 دولار.

وهبطت العقود الأمريكية للذهب تسليم يونيو/ حزيران 0.2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 1289.60 دولار للأوقية، وبعد نشر محضر اجتماع المركزي الأمريكي ارتفعت 0.1 بالمئة إلى 1293.1 دولار في التعاملات اللاحقة على التسوية.

كما انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 16.45 دولار للاوقية، بينما تراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 904.30 دولار للأوقية. وهبط البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 979.10 دولار للأوقية.

المصدر: سبوتنيك