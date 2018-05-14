صرح دبلوماسي عربي، أن جامعة الدول العربية قررت عقد اجتماع غير عادي لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين بعد غد الأربعاء، لمواجهة القرار “غير القانوني”، الذي اتخذته الولايات المتحدة الأميركية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس. وأضاف المصدر، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن الاجتماع جاء بناء على طلب مندوبية دولة فلسطين الدائمة لدى جامعة الدول العربية وبعد موافقة دولتين عربيتين وبالتشاور مع مندوبية المملكة العربية السعودية التي تتولى رئاسة المجلس حاليا.

وكان سفير دولة فلسطين لدى مصر مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح أعلن الأحد، أنه وبناء على تعليمات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، تم طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية لمواجهة القرار الأميركي غير القانوني بشأن القدس . ويتطلب عقد اجتماع غير عادي لمجلس الجامعة طلب دولة عضو وموافقة دولتين على الأقل من الدول الأعضاء لدى الجامعة. ودشنت سلطات العدو الأحد، الاحتفالات بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دول العالم إلى نقل سفاراتها في كيانه إلى القدس أسوة بالولايات المتحدة الأميركية، معتبرا أن الاعتراف بالقدس عاصمة لكيانه الغاصب “يسهل عملية التفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين”، حسب زعمه.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية