جامعة الدول العربية تؤكد استعدادها “لبذل كافة المساعي من أجل معاونة السودان على إنهاء هذه الأزمة بشكل مستدام” وتدعو إلى إبقاء مجلس الجامعة “في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في السودان” – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2023 - 20:18

جامعة الدول العربية تؤكد استعدادها “لبذل كافة المساعي من أجل معاونة السودان على إنهاء هذه الأزمة بشكل مستدام” وتدعو إلى إبقاء مجلس الجامعة “في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في السودان”

منذ 3 ساعة 16 April، 2023
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