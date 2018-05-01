حيّا رئيس تيار صرخة وطن جهاد ذبيان العمال في الأول من أيار، لافتاً الى أنهم نواة بناء الوطن الأولى، فهم الذين ينتجون ويزرعون ويصنعون ويساهمون في بناء اقتصاد الوطن وتحصينه، ودعا ذبيان الى نصرة العمال ومنحهم حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين بما يحفظ للعامل كرامته وحقه في الحياة الكريمة، بعيدا عن منطق الإذلال السائد حيث يتعرض العامل لشتى أواع الغبن والإجحاف، وهذا ما يوجب على الدولة أن تمنع التسلط على العمال موظفين وأجراء ومتعاقدين ومياومين والحؤول دون سلبهم حقوقهم.

وإذ أكد ذبيان على ضرورة تعزيز الاقتصاد الانتاجي، بدل الاعتماد على الاقتصاد الريعي، القائم على جلب القروض والديون على غرار ما حصل في مؤتمري سيدر 1 وباريس 4، شدد رئيس تيار صرخة وطن على ضرورة العمل من أجل تصحيح الأجور من خلال إقرار البنود التي تضمنتها سلسلة الرتب والرواتب، من خلال الآخذ بعين الاعتبار الضرائب الجديدة وغلاء المعيشة الحاصل، بالإضافة الى بذل الجهود من أجل دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يشكل صمام الآمان لنسبة كبيرة من الفئات العمالية.

ودعا ذبيان إلى الالتفاف حول الاتحاد العمالي العام الذي يحمل قضايا العمال، والعمل على تفعيل دوره الى جانب مختلف النقابات العمالية التي تدافع عن العمال وتسعى من أجل تحقيق مطالبهم، لا سيما إقرار نظام التقاعد والحماية الإجتماعية، ومواجهة حالات الصرف التعسفي، وتحصين وضع اليد العاملة المحلية، ومحاسبة كل مؤسسة او جهة تسعى الى التخلي عن العمال دون اعطائهم حقوقهم المشروعة.

ودعا رئيس تيار صرخة وطن شباب لبنان الى التشبث بوطنهم والايمان بلبنان، وذلك على الرغم من قلة فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، لأن الرهان هو على الشباب فهم يشكلون القوة العاملة الاساسية في مشروع بناء الوطن.

المصدر: موقع المنار