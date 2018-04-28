درعا وريفها:

ـ دارت اشتباكات بين فصائل “الجيش الحر” والمجموعات المرتبطة بداعش، على أطراف بلدتي “حيط والبكار” في ريف درعا الغربي، وسط استهدافات متبادلة بالقذائف المدفعية بين الطرفين.

دير الزور وريفها:

ـ قُتِلت طفلة، جراء انفجار لغم بها من مخلفات داعش في قرية الحريجي بريف دير الزور الشمالي الشرقي.

حلب وريفها:

ـ قُتِل أحد مسلّحي “لواء عاصفة الشمال _الجيش الحر” إثر استهداف سيارته برصاص مسلّحين مجهولين في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي.

إدلب وريفها:

ـ قُتِل أحد مسؤولي “جبهة تحرير سوريا” المدعو “عبد الرحمن العلي عنان” إثر إطلاق النار عليه من قبل مسلحي “هيئة تحرير الشام” في قرية مصيبين بريف إدلب الجنوبي.

ـ قُتِل مسلحان من “جيش العزة” وأُصيب طفل إثر إطلاق النار عليهم من قبل مسلّحين مجهولين في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.

ـ جرت عملية تبادل أسرى بين “جبهة تحرير سوريا” و”هيئة تحرير الشام” في ريف إدلب، أطلقت خلالها “الهيئة” 21 مسلحاً مقابل إطلاق “الجبهة 25 مسلحاً، ممن اعتقلوا خلال الاقتتال الدائر بين الطرفين.