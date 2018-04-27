حومت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوى في خمسة أسابيع يوم الجمعة متجهة إلى التراجع بأكثر من واحد بالمئة هذا الأسبوع تحت ضغط قوة الدولار وارتفاع العائد على السندات الأمريكية وانحسار التوترات الجيوسياسية.

واستقر الذهب في التعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 1316.34 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، وهو مستوى غير بعيد عن الأدنى الذي سجله خلال الجلسة الماضية عندما بلغ 1315.06 دولار للأوقية، وهو الأضعف منذ 21 مارس آذار.

وانخفض المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1317.20 دولار للأوقية.

وسجل الدولار أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر مقابل سلة عملات بفعل ارتفاع العائد على السندات الأمريكية بينما تراجع اليورو بفعل نبرة البنك المركزي الأوروبي التي تشير إلى عدم تشديد السياسة النقدية.

المصدر: رويترز