استشهد 20 مواطنا يمنيا وجرح 40 اخرون في حصيلة غير نهائية لجريمة العدوان بحق حفل زفاف في قرية الراقة بمديرية بني قيس محافظة حجة.

وأوضح نائب مدير المستشفى الجمهوري بمدينة حجة اليمنية أن أعداد الجرحى جراء استهداف طيران العدوان السعودي الامريكي حفل زفاف بمديرية بني قيس فاقت قدرة المستشفى الجمهوري في عاصمة محافظة حجة على الاستيعاب.

وقال في تصريح لقناة ” المسيرة ” فتحنا مستشفى ميداني لاستقبال ضحايا، ووجهنا نداءً عاجلا الى المواطنين للتبرع بالدم.

وأضاف:” أرقام كبيرة من الضحايا في حفل الزفاف لم نتمكن من الوصول إليهم بسبب استمرار التحليق بشكل متقطع، ونحن أعلنا حالة الطوارئ الصحية”.

لافتا الى ان اعدادا من الضحايا لايزالون تحت الأنقاض وطواقم الإسعاف تواجه صعوبة في الوصول الى مكان الجريمة.

من جانبه أشار مدير مكتب الصحة في محافظة حجة الى أن جريمة العدوان الوحشية بحق المواطنين في حفل زفاف بمديرية بني قيس جاءت بعد ساعات من جريمة أخرى قضت على أسرة كاملة في ميدي،وكان ناطق وزارة الصحة افاد ” المستشفى الجمهوري في حجة أعلن حالة الطوارئ، والوضع الصحي حرج للغاية في المحافظة”.

وأضاف بأن تحليق طيران العدوان ضاعف من ضحايا جريمة استهداف حفل زفاف في بني قيس بحجة.

المصدر: المسيرة