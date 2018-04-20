أعلن مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب، أن المنشورات التحذيرية التي ألقتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على خيام العودة على الحدود الشرقية للقطاع، هي محاولة “مرتعشة مرتبكة أمام الحقيقة التي يعجز الاحتلال عن مواجهتها”.

واعتبر شهاب أن المظاهرات الشعبية أثبتت مرة أخرى قدرة الشعب الفلسطيني على إظهار حقه وتعرية الباطل المتمثل في “اسرائيل”، مؤكداً استمرار المسيرات والمظاهرات بطابعها الشعبي وانتقالها إلى الضفة والقدس.

وشدد شهاب على أهمية تحفيز الناس على المشاركة واستمرار التقدم تدريجيا وبث روح العزيمة والهمة في النفوس، والعمل الدؤوب مع كل أبناء الشعب الفلسطيني وقواه في الداخل والخارج ومع المخلصين في الأمة على إعلاء صوت الحق الفلسطيني في كل المحافل وتعزيز حركة المقاطعة الدولية.

المصدر: فلسطين اليوم