اعلن الاتحاد العمالي العام في لبنان في بيان اليوم انه “بناء على المراجعة التي تقدم بها الاتحاد العمالي العام ورفاقه لمجلس شورى الدولة والتي طلب فيها وقف تنفيذ قرار وزير الاتصالات رقم 365/1 تاريخ 11/5/2017 المتعلق بتلزيم تمديد الألياف الضوئية “الفايبر أوبتك” لشركتي GDS و ويفز Waves، أصدر اليوم مجلس شورى الدولة وبالإجماع قراره الإعدادي رقم 186 (2017 – 2018) تاريخ اليوم 19/1/2018 بوقف تنفيذ قرار وزير الاتصالات المشار إليه أعلاه”.

واضاف إن الاتحاد العمالي العام إذ يتوجه بالتقدير العالي لمجلس شورى الدولة ورئيسه القاضي هنري خوري على قراره المحق للحفاظ على أموال الدولة والمصلحة العامة، فإنه يؤكد للمواطنين جميعا بالاستمرار في مراقبة ومحاسبة أي مسؤول عن أي ارتكاب أو مخالفة أمام جميع المراجع القضائية المعنية وفقا للأصول وضمن القوانين المرعية الإجراء، كما يؤكد الاتحاد على استمراره بواجبه في السهر على المصالح العليا للبلاد انطلاقا من مسؤوليته الأساسية التي نص عليها قانونه الأساسي ونظامه الداخلي، وسيبقى الاتحاد العين المفتوحة ومركزا للمساءلة والمحاسبة وإحقاق الحق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام