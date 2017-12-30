استقرت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة ، آخر أيام التداول هذا العام، لتتجه إلى تسجيل أقوى أداء سنوي من حيث المكاسب منذ عام 2013 بفضل صعود أسهم قطاعي التكنولوجيا والتعدين. ولم يسجل المؤشر ستوكس 600 تغيرا يذكر من حيث النسبة المئوية خلال اليوم بينما تراجع مؤشر الأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.1 في المئة. وسجل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني مستوى قياسيا جديدا وارتفع 0.1 في المئة.

وبوجه عام، كانت هذه السنة جيدة للأسهم الأوروبية بدعم من الأرباح القوية التي حققتها الشركات والأوضاع الاقتصادية المواتية مع عدم وجود منغصات سياسية كبيرة. ويتجه المؤشر ستوكس إلى اختتام عام 2017 بمكاسب تصل إلى ثمانية في المئة، وهو أقوى أداء سنوي منذ عام 2013. وارتفع المؤشر داكس الألماني 14.7 في المئة هذا العام لكن المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني جاء متأخرا في المرتبة بعض الشيء بمكاسب سنوية بلغت 6.9 في المئة. إلى ذلك سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى في شهر امس الجمعة واتجهت إلى أفضل أداء سنوي منذ عام 2010 بدعم من انخفاض الدولار والإقبال على شراء الأصول التي تنطوي على ملاذ آمن بسبب الضبابية السياسية عالميا. وارتفع الذهب 0.1 في المئة في المعاملات الفورية إلى 1295.45 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0735 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني عند 1296.26 دولار للأوقية.

ولم يسجل المعدن الأصفر تغيرا يذكر في العقود الأمريكية الآجلة عند 1297.50 دولار للأوقية.

وربح المعدن أكثر من 1.7 في المئة منذ بداية الأسبوع في المعاملات الفورية ليتجه صوب ثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي وزاد أكثر من 12 في المئة خلال العام.

ومؤشر الدولار منخفض بأكثر من تسعة في المئة هذا العام ويتجه صوب أكبر خسارة سنوية منذ عام 2003. وساعد هذا الذهب على الصعود أكثر من خمسة في المئة من أدنى مستوى في نحو خمس سنوات سجله في منتصف ديسمبر/ كانون الأول عندما بلغ 1235.92 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تصدر البلاديوم قائمة الأفضل أداء هذا العام حيث ارتفع أكثر من 57 في المئة بسبب قوة الطلب من شركات إنتاج السيارات ونقص الإنتاج.

وارتفع البلاديوم 0.2 في المئة في المعاملات الفورية إلى 1067.58 دولار للأوقية الجمعة بعدما سجل أعلى مستوى منذ فبراير/ شباط 2001 في الجلسة السابقة عند 1072 دولارا للأوقية. وهبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 16.83 دولار للأوقية امس الجمعة. وسجلت الأسعار أعلى مستوياتها في أكثر من شهر يوم الخميس عند 16.88 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 926 دولارا للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة عند 927.50 دولار للأوقية.

المصدر: رويترز