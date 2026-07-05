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    الملحق التجاري الإيراني في الدوحة عباس عبدالخالقي: استئناف حركة التجارة البحرية بين قطر وإيران بعد توقف دام 5 أشهر

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