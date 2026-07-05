مساعد قائد حرس الثورة العميد حسين معروفي: روسيا وإيران كانتا وستبقيان دائماً شريكتين وحليفتين دون أدنى شك والغرب أراد إلحاق الهزيمة بهما لكن ذلك لن يحدث أبداً