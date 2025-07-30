عربي وإقليمي

أكثر من 10 آلاف أسير في معتقلات العدو الإسرائيلي

أعلنت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” في فلسطين أن “عدد الأسرى والمعتقلين لدى الاحتلال الاسرائيلي بلغ حتى بداية الشهر الجاري أكثر من 10 آلاف و800 أسير”، مشيرة إلى أن “هذا الرقم لا يتضمن المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال”.

وأوضحت الهيئة في بيان لها الاربعاء أن “من بين المعتقلين يوجد 48 أسيرة، وأكثر من 440 طفلا، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 3600 معتقل، تحتجزهم سلطات الاحتلال دون توجيه تهم أو محاكمات”، وأفادت أن “من بين الأسرى يوجد 2454 معتقلا من غزة تصنفهم إدارة سجون الاحتلال مقاتلين غير شرعيين”.

ويواصل جيش العدو الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر على غزة إلى استشهاد نحو 60 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 145 ألفاً، بالإضافة إلى تشريد سكان القطاع بالكامل وتدمير واسع النطاق.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام