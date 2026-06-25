الحرس الثوري: المرور الآمن عبر هرمز لا يكون إلا عبر الممرات التي نحدّدها

حذّر الحرس الثوري الإيراني، اليوم، من الإعلان عن أي مسار شحن جديد في مضيق هرمز من دون التنسيق مع طهران، معتبراً أن ذلك «أمر غير مقبول وينطوي على خطورة».

وقال إن العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز ممكن فقط من خلال المسارات المحددة والمعتمدة من قبل السلطات الإيرانية، مؤكداً أن التنسيق مع القوات البحرية الإيرانية عبر القناة البحرية الدولية 16 يُعد إلزامياً لجميع السفن العابرة.

وأضاف أن المرور الآمن عبر المضيق لا يكون إلا عبر الممرات التي تحددها إيران، وأن أي ممر جديد يُعلن عنه من دون تنسيق معها «غير مقبول ويشكل خطراً على السلامة العامة».

كما شدد على أنه سيتخذ إجراءات ضد السفن التي لا تلتزم بهذه الشروط، مؤكداً أن أي سفينة تنتهك تعليمات وإجراءات العبور المعمول بها في المضيق «ستواجه إجراءات من جانب طهران».

وكانت سلطنة عُمان قد أعلنت أمس أنها أتاحت، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، خيار استخدام ممر بحري مؤقت في مضيق هرمز لجميع السفن، وفق الإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العُمانية المختصة، على أن تقوم السفن الراغبة بالعبور بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية.

كما كانت سلطنة عُمان وإيران قد أكدتا، الثلاثاء، بصفتهما دولتين مشاطئتين لمضيق هرمز، التزامهما بضمان سلامة الملاحة وحرية العبور عبر المضيق وفقاً للقانون الدولي، مع التشديد في الوقت نفسه على سيادتهما وحقوقهما السيادية على مياههما الإقليمية الواقعة ضمن المضيق.

المصدر: موقع المنار