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    من طهران… مراسلنا حسن خليفة ينقل أجواء تشييع السيد الشهيد علي الخامنئي

    المصدر: موقع المنار

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    “الإمام السيد الشهيد… سكن قلوب محبيه في حياته، فغدا حضوره محورًا لحياتهم وقضاياهم، وبقي أثره حاضرًا في وجدانهم بعد رحيله.”