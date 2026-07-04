السبت   
   04 07 2026   
   19 محرم 1448   
   بيروت 18:12
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    إردوغان: يجب عدم السماح للحكومة الإسرائيلية الحالية بأن تفشي رائحة البارود والدماء في منطقتنا مرة أخرى

      مواضيع ذات صلة

      مشروع استيطاني صهيوني جديد داخل الأراضي السورية

      مشروع استيطاني صهيوني جديد داخل الأراضي السورية

      مراسل المنار: مروحيتان معاديتان نفذتا قبل قليل حملة تمشيط بالرشاشات باتجاه بلدة مجدل زون

      مراسل المنار: مروحيتان معاديتان نفذتا قبل قليل حملة تمشيط بالرشاشات باتجاه بلدة مجدل زون

      من طهران… مراسلنا محمد حسن قاسم ينقل أجواء مراسم حاشدة في العاصمة الإيرانية

      من طهران… مراسلنا محمد حسن قاسم ينقل أجواء مراسم حاشدة في العاصمة الإيرانية