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    بالفيديو | استعدادات متواصلة في العراق لمراسم الوداع التاريخي لقائد الثورة الإسلامية الامام الخامنئي

      تتواصل في العراق الاستعدادات لإقامة مراسم الوداع التاريخي لقائد الثورة الإسلامية الشهيد السيد علي الخامنئي، وسط تحضيرات ميدانية في عدد من المحافظات استعدادًا لاستقبال الجثمان الطاهر خلال الأيام المقبلة.

      وشهدت ساحة الحمزة وسط بغداد استعدادات متواصلة ضمن التحضيرات الخاصة بالمراسم، بالتزامن مع تجهيز المواقع المخصصة لاستقبال المشاركين.

      وفي مدينة النجف الأشرف، تتواصل الاستعدادات لاستقبال الجثمان الطاهر للقائد الشهيد السيد علي الخامنئي، حيث من المقرر أن تصل مراسم التشييع إلى المدينة خلال الأيام المقبلة.

      كما تشهد محافظة الديوانية، جنوبي العراق، استعدادات ميدانية للمشاركة في مراسم الوداع، في حين تتواصل التحضيرات في مدينة الناصرية، جنوب شرقي بغداد، ضمن الاستعدادات الجارية للمناسبة.

      المصدر: موقع المنار

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