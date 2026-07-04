بالفيديو | مراسم وداع الإمام الشهيد… ملحمة شعبية ورسائل سياسية تتجاوز حدود الجغرافيا

مثّلت مراسم وداع قائد الثورة الإسلامية الامام الشهيد السيد علي الخامنئي محطة استثنائية في تاريخ الجمهورية الإسلامية، ليس فقط من حيث حجم المشاركة الجماهيرية، بل أيضًا لما حملته من دلالات سياسية وشعبية وإعلامية عكست مكانة القائد الشهيد في الوجدان الإيراني، ورسخت صورة التلاحم بين القيادة والشعب في لحظة وصفت بأنها من أكثر اللحظات تأثيرًا في تاريخ البلاد.

ومنذ الساعات الأولى للفجر، شهدت العاصمة طهران حركة جماهيرية غير مسبوقة، إذ تدفقت الحشود من مختلف المحافظات والمدن نحو مصلّى الإمام الخميني، حتى تحولت الطرق المؤدية إليه إلى مسارات للمشاة بعد امتلاء مواقف السيارات والطرق السريعة بالمركبات. هذا المشهد عكس إصرار المشاركين على الحضور مهما كانت الظروف، في تعبير واضح عن الوفاء وتجديد العهد مع القائد الشهيد.

ولم تقتصر أهمية الحدث على البعد العاطفي، بل برز أيضًا بوصفه محطة لتجديد الالتزام بالنهج الذي مثّله الإمام الشهيد، والتأكيد على الثبات على المبادئ التي قامت عليها الثورة الإسلامية، مع إعلان استمرار المسيرة تحت قيادة آية الله السيد مجتبى الخامنئي، باعتبار ذلك امتدادًا للمسار الذي بدأه الإمام الخميني وتواصل مع الإمام الشهيد.

وأظهرت المراسم مستوى عاليًا من التنظيم والتنسيق بين مختلف المؤسسات، حيث تعاونت الأجهزة الأمنية والخدمية وفرق الإغاثة، بما فيها الفرق النسائية، لتأمين انسيابية حركة ملايين المشاركين وتقديم الخدمات اللازمة، في صورة عكست الجاهزية التنظيمية لاستيعاب أحد أكبر التجمعات الجماهيرية في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

كما عكست الشعارات التي رفعتها الحشود طبيعة الرسائل السياسية للمراسم، إذ تركزت على التمسك بخط المقاومة، والتأكيد على مواصلة الطريق الذي رسمه القائد الشهيد، إلى جانب المطالبة بالقصاص من المسؤولين عن اغتياله، ورفض التسامح مع منفذي الجريمة أو الجهات التي تقف خلفها. وشكلت هذه الشعارات امتدادًا للخطاب الذي يرى في الشهادة حافزًا لمواصلة المواجهة وتعزيز الصمود.

وفي السياق نفسه، حملت المراسم أبعادًا وطنية ودولية، مع مشاركة وفود وشخصيات من محور المقاومة، وتوقع امتداد مراسم التشييع بين إيران والعراق، مرورًا بطهران والنجف الأشرف وكربلاء ومشهد، بما يعكس البعد الإقليمي للحدث ومكانة القائد الشهيد لدى جمهور واسع خارج الحدود الإيرانية.

وفي موازاة الحضور الشعبي، استحوذ الحدث على اهتمام إعلامي واسع، مع تسجيل آلاف الإعلاميين المحليين ومئات المؤسسات الإعلامية الأجنبية لتغطية المراسم. وقد هيئت مراكز إعلامية متخصصة لتوفير خدمات البث المباشر ونقل الصور والتقارير إلى مختلف أنحاء العالم، في وقت ركزت فيه وسائل الإعلام الدولية على حجم المشاركة الجماهيرية وما رافقها من مشاهد الولاء والتفاعل الشعبي.

ولم تغب الرمزية الدينية عن المشهد، إذ امتزجت مشاعر الحزن بمفاهيم التضحية والوفاء، واستحضرت الجماهير سيرة الإمام الحسين (ع) وقيم الشهادة والثبات، باعتبارها النموذج الذي جسده القائد الشهيد في حياته ومسيرته. كما حضرت أعلام الجمهورية الإسلامية، ورايات “يا حسين”، وصور الإمام الشهيد، لتشكل لوحة بصرية عكست التلاحم بين الهوية الدينية والوطنية والثورية.

وعلى المستوى الشعبي، بدت مراسم الوداع بمثابة تجديد للعهد أكثر من كونها مناسبة لتشييع قائد، حيث أكد المشاركون استعدادهم لمواصلة الطريق الذي أفنى الإمام الشهيد حياته في سبيله، معتبرين أن مسؤولياتهم بعد رحيله أصبحت أكبر وأكثر حساسية، وأن الحفاظ على استقلال إيران وقوة الجمهورية الإسلامية يقتضي مواصلة النهج ذاته.

وفي المحصلة، قدمت مراسم وداع الإمام الشهيد صورة أرادت الجمهورية الإسلامية من خلالها توجيه رسالة إلى الداخل والخارج مفادها أن اغتيال القادة لا يؤدي إلى تراجع المشروع الذي يحملونه، بل يعزز الالتفاف الشعبي حوله، ويجدد الالتزام بمبادئه، ويؤكد استمرار مساره السياسي والثوري باعتباره خيارًا استراتيجيًا للدولة والشعب.

المصدر: موقع المنار