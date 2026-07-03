الجمهورية الإسلامية الإيرانية تبدأ مراسم وداع الشهيد الإمام الخامنئي

بدأت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الجمعة، مراسم وداع آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي، في حدث رسمي وشعبي يمتد من إيران إلى العالم.

ويستمر الوداع التاريخي لجثمان الشهيد الإمام السيد الخامنئي ستة أيام، ليؤكد انتصار إيران في مواجهة عدوان أميركي اسرائيلي بدأ في 28 شباط الماضي باغتيال السيد الخامنئي في منزله مع أفراد عائلته في هجوم جوي غادر .



وانطلقت مراسم الوداع اليوم قبل موعدها الرسمي المقرر غدا من مصلى طهران الكبير، حيث سُجّي الجثمان، وبدأت الوفود الرسمية والشخصيات السياسية والدينية والعسكرية بالمشاركة في مراسم إلقاء النظرة الأخيرة، تمهيداً لبرنامج تشييع واسع يشمل طهران وقم ومشهد في ايران، والنجف وكربلاء في العراق.

وتستعد العاصمة الإيرانية طهران يوم الاثنين لاحتضان المحطة الأكبر من مراسم التشييع، وسط توقعات بمشاركة شعبية مليونية في وداع الإمام الخامنئي،



وتتضمن مراسم الأيام الستة تجمعات شعبية ودينية، وإقامة الصلاة على الجثمان، إضافة إلى مجالس عزاء وبرامج قرآنية، وسينقل الجثمان إلى مدينة قم يوم الثلاثاء حيث ستودعه الحوزات العلمية بحضور أساتذة وطلاب الجامعات والمدارس الدينية.



وبعد انتهاء المحطات الأولى في طهران وقم، تنتقل مراسم التشييع إلى العراق، حيث تستعد مدينتا النجف وكربلاء لاستقبال الملايين من أبناء العراق الذين سيشاركون في وداع الإمام الخامنئي ضمن مراسم توكّد على عمق العلاقة بين البلدين والشعبين.



ومن المقرر أن تكون مدينة مشهد المحطة الأخيرة في برنامج التشييع، حيث تقام مراسم الوداع والدفن، على أن تبدأ بعدها مجالس التأبين الوطنية لمدة ثلاثة أيام في مختلف المحافظات الإيرانية، مع استمرار الفعاليات الدينية والثقافية حتى ذكرى أربعين الامام الحسين عليه السلام.

المصدر: مواقع