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رئيس الجمهورية العراقية يستقبل وزير الخارجية الإيراني ويبحث معه التطورات التي تشهدها المنطقة فضلًا عن الاتفاق الأخير بين طهران وواشنطن
28-06-2026 15:55 مساءً
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