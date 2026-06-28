النائب علي المقداد: ما عجز العدو عن صنعه ميدانياً يحاول أن يحصله بهذا الاتفاق

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي المقداد في تصريح صحافي أن الاتفاق المطروح “هو ليصلوا إلى سلام مع هذا العدو”، مشدداً على أن “هذا الاتفاق لن يبصر النور”، ومعتبراً أن “ما عجز العدو عن صنعه ميدانياً، يحاول أن يحصله بهذا الاتفاق”.

وقال المقداد إن “هناك التزاماً من العهد للأميركي بالسلام مع العدو الإسرائيلي”، مضيفاً أنه “لقد وصلنا إلى زمن رديء إذ ابن بلدنا اتفق مع العدو ضدنا”.

ورأى أن “ردّ فعل ناسنا رفض قراءة هذه الوثيقة الانهزامية”، مؤكداً أننا “في دولة، ليست بدولة”، ولافتاً إلى أنه “في الوقت التي كانت السلطة توقع مع العدو سقط لنا ستة شهداء”.

وأشار إلى أن “الوفد الإسرائيلي كان يفاوض نفسه، بل كان في مقابله وفد إسرائيلي آخر”، لافتاً إلى أن “باتفاق 17 أيار لم يتكلم أحد عن سلام مع العدو”.

وحذر المقداد من أن “السلطة إن لم تتراجع عن قراراتها.. هي تأخذ البلد إلى مشكلة كبيرة جداً”، مؤكداً أن “السلاح خارج جنوب الليطاني خط أحمر”. كاشفاً أن “حزب الله عمل كل الليل بالأمس لمنع تفاقم الأمور”.

وفي الشأن الإقليمي، تساءل المقداد: “أين الراعي لاتفاق إيران وأميركا، القطري والباكستاني…؟”، معتبراً أن “المسار الإيراني الأميركي هو من سيضمن الانسحاب من جنوب لبنان”، وأن “نتنياهو كان متضرر من الاتفاق الإيراني الأميركي”.

المصدر: العلاقات الاعلامية