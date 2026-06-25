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    بالصور..مسيرات إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام 1448هـ بالعاصمة اليمنية صنعاء

      المصدر: الاعلام الحربي اليمني