العاملون في المستشفيات الحكومية على الخطوط الأمامية ناشدوا الرئيس بري إيجاد حل عادل يضمن صرف رواتبهم

ناشد العاملون في المستشفيات الحكومية على الخطوط الأمامية: ميس الجبل الحكومي، بنت جبيل الحكومي ومرجعيون الحكومي، رئيس مجلس النواب نبيه بري “إيجاد حل عادل يضمن صرف رواتب جميع العاملين المتضررين ويضمن لهم مستقبلهم الوظيفي”.



وجاء في كتاب وجهه العاملون الى رئيس مجلس النواب: “نحن العاملين في المستشفيات الحكومية المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة نتوجه إليكم بهذه المناشدة بعدما كنا في طليعة من واجهوا الأزمات المتلاحقة التي عصفت بلبنان. لقد واصلنا عملنا منذ انطلاقة هذه المستشفيات وفي أصعب الظروف من جائحة كورونا إلى الأزمة المالية وانهيار قيمة الرواتب وصولاً إلى مرحلة الإسناد والحرب حيث التزمنا بواجبنا الإنساني والوطني رغم المخاطر والتحديات الكبيرة وعندما اشتدت الاعتداءات واضطررنا مرغَمين إلى مغادرة مناطقنا صدر قرار عن مجلس الوزراء يقضي باستمرار دفع رواتب العاملين حتى انتهاء الحرب. إلا أننا فوجئنا لاحقاً بقرار يُلزمنا بالالتحاق بمستشفيات حكومية أخرى وقد تجاوبنا مع هذا القرار وتم تحديد مستشفيات قريبة من أماكن سكننا المؤقتة فاستدعت بعض المستشفيات العاملين إليها فيما لم تبادر مستشفيات أخرى إلى استدعائهم، لكننا صُدمنا في نهاية الشهر بعدم صرف الرواتب ولا سيما للزملاء الذين لم يتم استدعاؤهم إلى أي مركز عمل رغم التزامهم الكامل بالتوجيهات الصادرة.



لذلك نناشدكم دولة الرئيس وأنتم الذين عرفناكم في مدرسة الإمام المغيب موسى الصدر ملجأً للمحرومين وحاملا لقضاياهم وصمام أمان لهذا الوطن ورافعا لواء رفع الحرمان وإحقاق الحق، أن تتدخلوا لإيجاد حل عادل يضمن صرف رواتب جميع العاملين المتضررين ويضمن لهم مستقبلهم الوظيفي. فقد كنتم دائماً إلى جانب الموظفين في تحصيل حقوقهم في مختلف المراحل فكيف اليوم في ظل ظروف الحرب وما خلفته من معاناة؟ إن معظمنا فقد منزله أو مصدر رزقه وأصبح بلا مورد عيش آخر ما يجعل صرف هذه الرواتب ضرورة إنسانية ومعيشية تحفظ كرامتنا وكرامة عائلاتنا. راجين منكم التجاوب مع هذه القضية المحقة”.