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    المحكمة العليا الأميركية تؤيد قرار وزارة الأمن الداخلي بإنهاء وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين الهايتيين والسوريين غير خاضع للمراجعة القضائية معتبرة أنه لا يحممل اي طابع عنصري صريح

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