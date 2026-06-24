تقرير مصور | بزشكيان في إسلام آباد: تعزيز العلاقات الإيرانية ـ الباكستانية وبحث مسار التفاهمات الإقليمية

في أول زيارة له إلى إسلام آباد بعد التطورات الأخيرة في إيران، وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى باكستان، حيث أجرى سلسلة لقاءات وُصفت بالمهمة مع القيادة السياسية والعسكرية الباكستانية، شملت رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس أركان الجيش، وتركزت حول تطوير العلاقات الثنائية إلى جانب مناقشة مسار التفاوض الإيراني ـ الأميركي بوساطة باكستانية.

وخلال اللقاءات، أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن تقديره لجهود باكستان في الوساطة ودعم مسار السلام، مؤكداً أن طهران منفتحة على الحوار لكنها في الوقت نفسه لا تثق بالولايات المتحدة نتيجة ما وصفه بالتجارب السابقة خلال مسار التفاوض، مشدداً على أن إيران تتمسك بعناصر القوة في أي مفاوضات مقبلة.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن ملف الصواريخ الباليستية لم يكن مطروحاً ضمن مذكرة التفاهم، معتبراً أن ازدواجية المعايير في هذا الملف غير مقبولة، في إشارة إلى السماح لدول بامتلاك قدرات صاروخية وحرمان إيران منها، مشدداً على أن الهدف هو أن تفضي التفاهمات إلى استقرار شامل في المنطقة.

كما عقدت وفود البلدين اجتماعات ثنائية على مستوى الوزراء، تناولت آليات تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا، إلى جانب بحث زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وفي هذا السياق، أكد وزير الزراعة الإيراني أن بلاده تعمل منذ سنوات على توسيع التعاون الاقتصادي مع باكستان، مشيراً إلى أن رفع العقوبات تدريجياً عن إيران من شأنه أن يفتح آفاقاً أوسع للتعاون مع دول الجوار.

وتشير التقديرات إلى أن زيارة بزشكيان إلى إسلام آباد تعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما ينعكس على مسار الاستقرار الإقليمي والتنمية الاقتصادية في المنطقة.