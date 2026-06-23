الشيخ قاسم: هناك مقاومة وشعب ووطن دفع تضحيات كبرى وصمد، ولا زالت المقاومة واقفة وجاهزة وستستمر ما نريده هو حقوقنا وأرضنا وسيادتنا، نريد تحرير لبنان ووقف العدوان