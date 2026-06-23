حزب الله يدعو للمشاركة في المسيرة العاشورائية الكبرى صباح يوم الجمعة

ها هو عاشر الأحزان قد حضر

يا شمسُ غضي النورَ..

وليغِب ضوءُ القمر

سيمرُّ رأسُ السبطِ مرفوعاً على رُمح الرزايا

وتسير زينبُ حرّةً رغم أغلال السبايا

آلَ الحسينِ تمهّلوا

لا لن تسيروا وحدكم عند الصباح

سنسير بالشهداء نمتشقُ الجراح

وبهم نواسي المنتظر

نمشي بعزمِ السائرين على الأثر

وسنرفع القبضاتِ والأصوات في وجه الدّعي ابن الدّعي

بأنّنا أهلُ الثبات

ونداؤنا في وجه كل يزيد هيهات هيهات

أيها الحسينيون الثابتون

يا حملة وحماة الراية…يا صرخة كل حر ومظلوم… يا قبضة كل ثائر ومقاوم

تهزمون الجحافل… تقتحمون الحدود…

أخرجوا عن بكرة حبكم، لبوا دعوة أبنائكم الشهداء

وصرخة العاشر في كربلاء

يا جماهير المقاومة: أنتم مدعوون لتجديد العهد مع سبط رسول الله(ص)

ومع شهداء الأمة ومقاومة مجاهديها

والمشاركة الواسعة في

المسيرة العاشورائية الكبرى

التي ستنطلق من أمام:

▪️ مرقد سيد شهداء الامة السيد حسن نصرالله(رض)

وذلك بعد تلاوة المصرع الحسيني الشريف في تمام الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة 26 حزيران 2026م.

عظم الله أجوركم

حزب الله