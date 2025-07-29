الثلاثاء   
   29 07 2025   
   4 صفر 1447   
   بيروت 05:08
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    الحكومة الهولندية تقرر منع الوزيرين في حكومة الاحتلال المتطرفين بن غفير و سموتريتش من دخول أراضيها بتهمة تشجيع إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين وتشجيع التوسع الإستيطاني والدعوة للتطهير العرقي فى قطاع غزة