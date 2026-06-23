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    فاينانشال تايمز عن مسؤول كبير سابق في حكومة العدو: الاتفاق الأميركي مع إيران كارثة استراتيجية يصعب وصف حجمها

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