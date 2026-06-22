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    العميد ابن الرضا: تمتلك ِإيران القدرة على مواصلة التفاوض وفي الوقت نفسه الاستعداد للمواجهة ويمكنها الرد ميدانياً على أي نقض للعهود من جانب واشنطن أثناء المفاوضات

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