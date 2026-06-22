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بقائي: بدء المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي وفقاً للبند 13 من مذكرة التفاهم مشروط بالشروع في تنفيذ واستمرار تطبيق البنود 1 و4 و5 و10 و11
22-06-2026 16:05 مساءً
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