بقائي: البند الأول يتعلق بإنهاء الحرب والعمليات العسكرية في لبنان عبر إنشاء آلية لإدارة النزاع بمشاركة الأطراف والجمهورية اللبنانية فيما يرتبط البند 10 بتصدير النفط والبتروكيماويات الإيرانية والبند 11 بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة