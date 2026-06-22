الإثنين   
   22 06 2026   
   7 محرم 1448   
   بيروت 16:26
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    بقائي: البند الأول يتعلق بإنهاء الحرب والعمليات العسكرية في لبنان عبر إنشاء آلية لإدارة النزاع بمشاركة الأطراف والجمهورية اللبنانية فيما يرتبط البند 10 بتصدير النفط والبتروكيماويات الإيرانية والبند 11 بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: دبابة ميركافا اطلقت من بلدة البياضة عددا من القذائف نحو بلدة بيوت السياد

      مراسل المنار: دبابة ميركافا اطلقت من بلدة البياضة عددا من القذائف نحو بلدة بيوت السياد

      بقائي: مبدأ العمل هو “التزام مقابل التزام” وإيران ستتابع تنفيذ التزامات الطرف الآخر

      بقائي: مبدأ العمل هو “التزام مقابل التزام” وإيران ستتابع تنفيذ التزامات الطرف الآخر

      بقائي: بدء المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي وفقاً للبند 13 من مذكرة التفاهم مشروط بالشروع في تنفيذ واستمرار تطبيق البنود 1 و4 و5 و10 و11

      بقائي: بدء المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي وفقاً للبند 13 من مذكرة التفاهم مشروط بالشروع في تنفيذ واستمرار تطبيق البنود 1 و4 و5 و10 و11