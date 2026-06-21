الأحد   
   21 06 2026   
   6 محرم 1448   
   بيروت 15:41
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الخارجية القطرية: بدء قمة بحيرة لوسيرن والاجتماع الأول بين واشنطن وطهران والدولتين الوسيطتين قطر وباكستان

      مواضيع ذات صلة

      النائب حسن فضل الله: المفاوضات في سويسرا تبدأ من نقطة لبنان، وشعبنا سيستفيد منها

      النائب حسن فضل الله: المفاوضات في سويسرا تبدأ من نقطة لبنان، وشعبنا سيستفيد منها

      المفتي قبلان: ما تقوم به السلطة في واشنطن انبطاح سياسي وأمني بسبب الإلتزامات التي تخنقها وليس شأن لبنان الذي لن نقبل بصهينته

      المفتي قبلان: ما تقوم به السلطة في واشنطن انبطاح سياسي وأمني بسبب الإلتزامات التي تخنقها وليس شأن لبنان الذي لن نقبل بصهينته

      المتحدث باسم الخارجية القطرية: نؤكد دعمنا الكامل لكل الجهود الرامية لإنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي

      المتحدث باسم الخارجية القطرية: نؤكد دعمنا الكامل لكل الجهود الرامية لإنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي