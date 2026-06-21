تسنيم: خلال الاجتماع تم استعراض آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات وراجع أعضاء الوفد الإيراني التزامات واشنطن في تفاهم إسلام آباد وبحثوا آخر وضع لتنفيذ هذه الالتزامات