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   6 محرم 1448   
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    إعلام العدو: يديعوت أحرونوت عن يوسي يهوشع: التنازل عن حرية العمل في الشرق الأوسط بات سابقة راسخة، وهذا هو النصر الاستراتيجي الذي تسعى إليه إيران.

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