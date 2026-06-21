إعلام العدو: يديعوت أحرونوت عن يوسي يهوشع: لبنان ليس سوى البداية، وإذا استمر هذا المنوال فسيطالبون غداً بوقف إطلاق النار في غزة ثم بتقييد الأنشطة في الضفة الغربية.