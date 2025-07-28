لبنان

النائب الموسوي : زياد الرحباني قامة وطنية وكيف لا يكون هناك حداد عام من الدولة اللبنانية ؟



أعلن عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب إبراهيم الموسوي عن خجله من الدولة اللبنانية، بسبب عدم إعلانها الحداد الرسمي على رحيل الموسيقار الكبير زياد الرحباني.

وخلال مراسم تشييع الجثمان من أمام «مستشفى خوري» في منطقة الحمرا، أكّد الموسوي أنّ رحيل الرحباني يُعدّ خسارة فادحة للوطن، ولكلّ من ينتمي إلى الضمير الإنساني، مشيرًا إلى الإرث الفني والفكري العميق الذي تركه الراحل في الوجدان اللبناني والعربي.

▪️أعلن عضو كتلة «الوفاء للمقا/و/مة» النائب إبراهيم الموسوي عن خجله من الدولة اللبنانية، بسبب عدم إعلانها الحداد الرسمي على رحيل الموسيقار الكبير زياد الرحباني.

وخلال مراسم تشييع الجثمان من أمام «مستشفى خوري» في منطقة الحمرا، أكّد الوسوي أنّ رحيل الرحباني يُعدّ خسارة فادحة للوطن،… pic.twitter.com/6v6WApHbug — جريدة الأخبار – Al-Akhbar (@AlakhbarNews) July 28, 2025

المصدر: الأخبار