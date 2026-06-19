الخارجية الايرانية: الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحها وأمنها وحقوقها وحقوق حلفائها

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الاعتداءات الصهيونية الأخيرة التي استهدفت مناطق عدة في لبنان، محذراً من تداعيات استمرار هذه الإجراءات على السلام والأمن الإقليميين.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية مباشرة عن هذا الوضع، مشيراً إلى البند الأول من مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب المؤرخة في 18 يونيو 2026 ، والذي ينص بوضوح على أن وقف الحرب في لبنان يشكل جزءاً لا يتجزأ من اتفاق إنهاء الحرب على جميع الجبهات. وأكد بقائي أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحها وأمنها وحقوقها وحقوق حلفائها”.