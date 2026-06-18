الصحة الفلسطينية: شهيدان و8 إصابات بغزة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، وصول شهيدين و8 إصابات إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، جراء العدوان العسكري الإسرائيلي.

وأفادت الوزارة في بيان لها، أنه منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025 بلغ إجمالي الشهداء 1,007 شهداء، وإجمالي الإصابات 3,165 مصابًا، وإجمالي الانتشال 784 شهيدًا.

وحسب الوزارة، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 73,018 شهيداً 173,273 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام