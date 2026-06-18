إطلاق نار إسرائيلي وعمليات نسف شرقي غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، خروقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات نسف المنازل وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفاد مصدر محلي بإطلاق نار من آليات الاحتلال شرقي خان يونس جنوبي القطاع إلى جانب تنفيذ عملية نسف ضخمة شرقي المدينة.

وفي وسط القطاع، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار باتجاه شاطئ بحر الزوايدة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 1007 شهداء، إضافة إلى 3165 مصابا، إلى جانب تسجيل 784 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 73,018 شهداء و173,273 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام