سفارة ايران في لبنان تنشر بند من نص مذكّرة تفاهم إسلام آباد بين إيران والولايات المتحدة

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نشرت سفارة ايران في لبنان بند من نص مذكرة تفاهم اسلام آباد بين ايران والولايات المتحدة .

تعلن جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤهما في النزاع القائم، بموجب توقيع هذه المذكرة، الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وتتعهد الأطراف بعدم الشروع مستقبلاً في أي حرب أو عملية عسكرية ضد بعضها البعض، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، وضمان وحدة أراضي لبنان وسيادته. وسيؤكد الاتفاق النهائي الإنهاء الدائم للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وسائر أحكام هذه المادة.

المصدر: موقع المنار