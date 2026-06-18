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    لبنان

    الإعلام الحربي ينشر.. أيال زامير: لبنان هو مركز ثقلنا الرئيسي

      المصدر: الاعلام الحربي

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