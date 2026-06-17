بقائي: ندرس فكرة توقيع مذكرة التفاهم من قبل رئيسي إيران وأمريكا عن بعد

قال متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: ندرس حاليًا فكرة توقيع مذكرة التفاهم من قبل رئيسي إيران والولايات المتحدة عن بعد، ولم يطرأ حتى الآن أي تغيير على برامجنا المتعلقة باجتماع جنيف.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، على أن جميع السيناريوهات المتعلقة بصيغة التوقيع ما زالت قيد التشاور بين الأطراف المعنية. وأوضح بقائي أن مذكرة التفاهم تتضمن 14 بندا في صفحة ونصف والبندان الأول والثاني خصصا للإطار العام للتفاوض

وأكد ان مذكرة التفاهم تتضمن التزام أمريكا باحترام سيادة إيران ووحدة أراضيها ونوه إلى ان لبنان ذكر في مذكرة التفاهم 3 مرات وينبغي إنهاء الحرب على كل الجبهات لا سيما لبنان

وقال: تم التأكيد في مذكرة التفاهم على احترام سيادة لبنان ووجود جيش الإسرائيلي يتعارض مع ذلك.

المصدر: قناة العالم