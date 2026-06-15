الإثنين   
   15 06 2026   
   29 ذو الحجة 1447   
   بيروت 00:47
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    رئيس الوزراء الباكستاني: يسرنا الإعلان عن التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران عقب محادثات مكثفة

      مواضيع ذات صلة

      رئيس الوزراء الباكستاني: مراسم التوقيع الرسمية ستعقد يوم الجمعة 19 يونيو في سويسرا

      رئيس الوزراء الباكستاني: مراسم التوقيع الرسمية ستعقد يوم الجمعة 19 يونيو في سويسرا

      رئيس الوزراء الباكستاني: مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع

      رئيس الوزراء الباكستاني: مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع

      رئيس الوزراء الباكستاني: الجانبان يعلنان الوقف الفوري والدائم للعمليات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان

      رئيس الوزراء الباكستاني: الجانبان يعلنان الوقف الفوري والدائم للعمليات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان