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   29 ذو الحجة 1447   
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    ترامب: نتنياهو شخص صعب المراس للغاية وبصراحة يجب أن يكون ممتنًا جدًا لنا لأننا فعلنا ذلك

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