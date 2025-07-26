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ستارمر: لن نعترف بفلسطين إلاّ في إطار “اتفاق سلام” تفاوضي

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أنّ “الحكومة لن تعترف بدولة فلسطينية إلا في إطار اتفاق سلام تفاوضي”، حسب تعبيره.

وقال ستارمر، بعد إجرائه مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس لتناول “سبل الضغط على كيان العدو لإنهاء حربها في غزة”، إنّه “يركز على الحلول العملية التي يعتقد أنّها ستحدث فرقاً حقيقياً في إنهاء الحرب على غزة”، حسب مزاعمه.

وأضاف “يجب أن يكون الاعتراف بدولة فلسطينية إحدى هذه الخطوات. أنا جاد في هذا الشأن، ولكن يجب أن يكون ذلك جزءاً من خطة أوسع تفضي في النهاية إلى حل الدولتين وضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين على نحو دائم”.

وأمس الجمعة، بعث أكثر من 220 عضواً في البرلمان البريطاني، أي نحو ثلث المشرعين في مجلس العموم ومعظمهم من حزب العمال، برسالة إلى ستارمر يحثونه فيها على الاعتراف بدولة فلسطينية.

وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن أنّ فرنسا ستعترف بدولة فلسطينية، وهي خطوة قوبلت بتنديد شديد من كيان العدو وحليفته الولايات المتحدة، وذلك بعد خطوات مماثلة من إسبانيا والنرويج وأيرلندا العام الماضي.

المصدر: مواقع إخبارية