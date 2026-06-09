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    دولي

    فرنسا | توقعات بتراجع عدد سكان فرنسا بعد بلوغه الذروة في 2037

      أفاد المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) بأن عدد سكان فرنسا مرشح للارتفاع بشكل طفيف حتى عام 2037 ليبلغ نحو 69.8 مليون نسمة، قبل أن يبدأ بالتراجع تدريجياً ليصل إلى 65.9 مليون نسمة بحلول عام 2070 إذا استمرت الاتجاهات الديموغرافية الحالية.

      وقال رئيس وحدة الدراسات الديموغرافية والاجتماعية في المعهد لوب وولف إن هذا السيناريو يعني أن عدد السكان في عام 2070 سيكون أقل بنحو 3.2 ملايين نسمة مقارنة باليوم.

      وأوضح أن التطورات الحالية تعكس تسارعاً في الاتجاهات الديموغرافية التي كانت متوقعة سابقاً، مشيراً إلى أن أبرز المتغيرات خلال السنوات الأخيرة تتعلق بانخفاض معدلات الخصوبة وصافي الهجرة، فيما بقيت توقعات متوسط العمر المتوقع مستقرة نسبياً.

      وأضاف أن فرنسا تضم اليوم تقريباً عدداً متساوياً من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً ومن هم دون سن العشرين، بينما تشير التقديرات إلى أن عدد من تجاوزوا 65 عاماً سيصبح بحلول عام 2070 ضعف عدد من هم دون العشرين عاماً.

      وأكد وولف أن هذه الأرقام لا تمثل توقعات حتمية، بل سيناريوهات تستند إلى المعطيات الحالية، وتهدف إلى مساعدة صناع القرار على الاستعداد للتحولات الديموغرافية المستقبلية.

      واعتبر أن هذه الدراسة تعكس نهاية مرحلة تميزت بها فرنسا ديموغرافياً داخل أوروبا، مشيراً إلى أن البلاد باتت تتجه تدريجياً نحو الوضع الديموغرافي السائد في معظم الدول الأوروبية.

      المصدر: وكالة رويترز

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