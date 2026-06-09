العصف المأكول | ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد العدو الاسرائيلي بتاريخ الاثنين 8-6-2026

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان وارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الإثنين 08/06/2026، 16 بيانًا عسكريًّا وفقًا للآتي:

1- السّاعة 05:20 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ على أطراف بلدة بيت ياحون بصلية صاروخيّة.

2- السّاعة 11:00 استهداف مربض المدفعيّة المستحدث التّابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة العديسة بصلية صاروخيّة.

3- السّاعة 12:05 استهداف آليّة اتّصالات تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط قلعة الشّقيف التّاريخيّة جنوب لبنان بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

4- السّاعة 13:00 استهداف آليّة لوجستيّة لنقل الذخائر تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشقيف بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

5- السّاعة 13:00 استهداف آليّة لوجستيّة ثانية لنقل الذخائر من نوع ألفا تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشقيف بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة فاحترقت مع آليّة ألفا ثالثة وآليّة هامر كانتا بالقرب منها.

6- السّاعة 14:00 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بصلية صاروخيّة.

7- السّاعة 14:15 استهداف آليّة لوجستيّة رابعة لنقل الذخائر من نوع ألفا تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشقيف بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

8- السّاعة 14:30 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الناقورة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

9- السّاعة 15:00 استهداف جرّافة عسكرية تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشقيف بقذائف المدفعيّة.

10- السّاعة 15:30 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في أطراف بلدة الطيري بمسيّرة انقضاضيّة.

11- السّاعة 15:30 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشقيف بمسيّرة انقضاضيّة.

12- السّاعة 15:50 تصدي لمسيّرة إسرائيليّة من نوع “هرمز 450 – زيك” في أجواء إقليم التفاح بصاروخ أرض جو وإجبارها على التراجع.

13- السّاعة 18:15 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشقيف بقذائف المدفعيّة.

14- السّاعة 18:30 استهداف جرّافة عسكريّة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشقيف بصاروخ موجّه وتحقيق إصابة مؤكدة.

15- السّاعة 18:30 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشقيف بصلية صاروخيّة.

16- السّاعة 19:30 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في منطقة الإشراق في بلدة عيناتا بصلية صاروخيّة.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

المصدر: الاعلام الحربي