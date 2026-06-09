الرئيس نبيه بري : موقفنا وقف اطلاق نار كامل وشامل برا وبحرا وجوا من دون قيد أو شرط ونتحدث بعدها عن الانسحاب “بالتوازي” للجيش الاسرائيلي و الحزب من جنوب نهر الليطاني