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   23 ذو الحجة 1447   
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    قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة الاسلامية مجيد موسوي: حافظوا على وجودكم في الساحات ما دام قائد الثورة والجمهورية يوصي بذلك واسعوا جاهدين للحفاظ على الرابط بين الساحة العسكرية والشارع والدبلوماسية لإحباط مساعي العدو اليائسة

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